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Блогер зацементировал свою голову в микроволновке ради лайков – ФОТО

Сегодня в 17:00 ~ 1 минута на чтение 1178
Блогер зацементировал свою голову в микроволновке ради лайков – ФОТО

Британским спасателям пришлось потратить около часа, чтобы высвободить из микроволновки голову молодого человека, который засунул ее туда, покрыв быстротвердеющим строительным гипсом. Британец надеялся таким образом прославиться на Youtube.

Инцидент произошел в городе Вулверхемптон. Блогер при помощи друзей покрыл голову, обмотанную полиэтиленовым пакетом, при помощи нескольких упаковок быстротвердеющего вещества, после чего засунул ее в микроволновку, используемую как форму. Однако гипс застыл быстрее, чем предполагалось, и молодой человек оказался в ловушке, сообщает BBC.

Друзья пытались освободить бедолагу около полутора часов, после чего сдались и вызвали пожарных. К счастью, перед выполнением трюка мужчине поместили в рот гибкую трубку, и поэтому он мог дышать.

Приехавшим на вызов пятерым спасателям пришлось сначала разобрать микроволновку. а затем разбить гипс долотом. Примерно через час мужчину наконец освободили.
 
vesti.ru

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