Благотворительный проект «İlk addım»: помогите выходцу из детского дома стать кулинаром – ВИДЕО

Как мы ранее сообщали, общественная организация в поддержку туризма и национальной кухни, которую возглавляет кулинарный блогер Фархад Ашурбейли, совместно с сайтом hesab.az запустила благотворительный проект.

В рамках данного проекта под названием «İlk addım» четверо детей из малообеспеченных семей и детских домов будут отправлены на обучение в Стамбульскую школу кулинарии, чтобы получить специальность, которая поможет им заработать себе на жизнь.

По словам Ф.Ашурбейли, каждую неделю они будут представлять общественности по одному кандидату, отобранному для проекта, снимая про них трогательные видеоролики.

Каждый из этих людей любит готовить с детства, однако жизненные обстоятельства не позволили им осваивать профессию кулинара. Но в скором времени для них все может измениться. Если каждый из нас окажет свою посильную помощь.

Первым кандидатом данного проекта стал Эмиль – парень, который отучился 9 классов и был вынужден забросить учебу из-за необходимости зарабатывать. Узнайте его трогательную историю из нижеприведенного видео и сделайте доброе дело, пожертвовав финансовые средства на его обучение, перейдя по ссылке: https://hesab.az/ilkaddim/

Отметим, что курсы повара в Стамбульской школе кулинарии рассчитаны на четырехмесячный период. По возвращению на родину молодые люди будут обеспечены работой.

Помогите им сделать первый шаг в новое будущее.

Лейла Мамедова