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«Salam, cənab Prezident!»: Как встречали Ильхама Алиева болельщики на финале Лиги Европы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 15:35 ~ 1 минута на чтение 1219
«Salam, cənab Prezident!»: Как встречали Ильхама Алиева болельщики на финале Лиги Европы - ФОТО - ВИДЕО

Бакинский праздник футбола, когда в финале Лиги Европы УЕФА встретились лондонские «Арсенал» и «Челси», скорее всего надолго останется в памяти истинных любителей этого вида спорта.

Многие смотрели матч дома по телевизору, не меньше было и тех, кто предпочел окунуться в захватывающую атмосферу финала на Бакинском олимпийском стадионе.

На стадионе присутствовали и наблюдали за матчем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

На фотографиях с финала видно, с какой неподдельной радостью и воодушевлением болельщики приветствовали главу государства и первую леди. Кто протягивал руку, чтобы поздороваться с Президентом, кто делал селфи, делясь снимками в сети.

О том, с какой простотой и непринужденностью глава государства общался с болельщиками, можно судить по этому видео. Внимание в нем привлекает интересный момент: заметив, что снимающему селфи молодому человеку немного сложно взять правильный ракурс,  Ильхам Алиев сам встает с кресла и подходит к нему, чтобы попасть в кадр.

Это не первый случай, когда глава государства проявляет такую чуткость по отношению к простым людям. Он часто встречается с простыми людьми, подолгу беседует с ними, внимательно выслушивает и откликается на просьбы. В этом искреннем желании помочь людям проявляется благородство личности Ильхама Алиева.

И фотографии с финала бакинской Лиги Европы – еще одно тому подтверждение.

Ф.Багирова

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