Bizimkilər, Woman in Power и другие мероприятия на выставке Caspian Oil and Gas - ФОТО

В рамках крупнейшего мероприятия энергетической сферы Каспийского региона - выставки и конференции Caspian Oil and Gas - 31 мая в Баку Экспо Центре состоится ряд мероприятий, направленных на ознакомление молодежи с опытом крупных международных компаний и инновациями.

На вопросы 1news.az отвечает менеджер выставки Caspian Oil and Gas Улькар Гасымова.

- Очередной старт взяла выставка Caspian Oil and Gas, принимая 290 компаний из 34 стран мира. В этом году в программу дополнительных мероприятий выставки включены мероприятия совершенно нового формата. Хотелось бы узнать о них поподробнее.

- Хочу поздравить всех с открытием выставки Caspian Oil and Gas, которая всегда имела особое значение для региона ввиду своей роли в привлечении внимания международного сообщества к Азербайджану в целом и к сотрудничеству в рамках нефтегазовых проектов в частности. Уже по итогам первого дня мы можем констатировать высокий уровень деловой активности. Состоялось много встреч и переговоров между участниками. Так повелось исторически, что эта выставка была выставка+. Помимо делового контента, она включала в себя различные мероприятия обучающего и социального характера. Например, мы всегда на выставке отмечали студентов, получивших высокие баллы при поступлении в отраслевые вузы. В этом же году мы решили провести для студентов специальный тур, целью которого является ознакомление будущих профессионалов сферы с последними новинками индустрии на выставке, а также налаживание контактов с представителями крупных нефтяных компаний. Также в ходе специализированных тренинг-сессий представители нефтяных компаний Halliburton, BP и Leading Supply выступят с целью подготовить молодые кадры к будущей работе, прохождению собеседования.

- Очень большой интерес вызывает мероприятие Bizimkilər…

- Да, это новая площадка для общения, передачи опыта в рамках выставки. Надо отметить, что Bizimkilər («Наши») – новый бренд в портфолио событий партнера выставки - компании Caspian Event Organisers. Название сессии обусловлено тем, что спикерами выступят наши соотечественники, работающие за рубежом во всемирно известных нефтяных компаниях. В этой дебютной сессии мы пригласили принять участие Фирудина Сафарова, главного проектного инженера SOCAR KBR (Лондон), который расскажет о новом взгляде на технологическое машиностроение как на отрасль химического машиностроения, ориентированную на производство и производственные процессы. Еще одним спикером станет Турал Юсубов, главный инженер Государственной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), отвечающий за управление проектами и целостность нефтяных скважин. Это выступление будет интересно HR-специалистам, так как Турал выступит с докладом о методах управления проектами и людьми, расскажет, как компенсировать нехватку персонала в момент реализации проекта, поддерживать мотивацию среди персонала и правильно распределять рабочую силу. Парвиз Гафаров, старший инженер по приборостроению компании Wood, затронет тему контрольно-измерительных приборов, переменных процессов, используемых в промышленности, а также расскажет о новых технологиях. Хочу сказать, что вход открыт для всех, кто хочет увидеть и услышать наших соотечественников, успешно работающих за рубежом.

- Расскажите о мероприятии Women in Power

- Это еще одно новое мероприятие, куда мы приглашаем молодых девушек-специалистов или тех, кто планирует посвятить себя энергетической сфере в будущем. Women in Power – название, которое говорит само за себя – это о женщинах, которые добились успеха в энергетической сфере. В рамках сессии Women in Power выступят представительницы женского пола, заслуженные специалисты нефтяной сферы - доктор технических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института геотехнологии и химии нефти и газа Азербайджанского университета нефти и промышленности (ранее – Азербайджанская государственная нефтяная академия) Эльмира Рамазанова, инспектор контроля материалов компании Halliburton Хатира Микаилова, технический специалист по жидкостям компании BP Гюмру Мурадова. Модератором выступает Татьяна Микаилова, управляющий партнер агентства RED Communications, основательница клуба «100 бизнес-женщин Азербайджана». Они поделятся с молодой женской аудитории опытом, дадут ценные советы для успешного построения карьеры, расскажут о своем пути в этой на первый взгляд неженской профессии. По тому, сколько мы получаем заявок на участие в этом мероприятии, мы понимаем, что эта тема актуальна для нашей молодежи и, пользуясь случаем, приглашаем желающих присоединиться к нашим дискуссиям 31 мая в Баку Экспо Центре.

Напоминаем, что выставка Caspian Oil and Gas продлится до 1 июня. Организаторами выступают Iteca Caspian и ITE Group.