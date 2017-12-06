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Биткоин установил новый рекорд

Сегодня в 09:10 ~ 1 минута на чтение 332
Биткоин установил новый рекорд

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром обновила исторический рекорд. Она достигла отметки в 12,16 тысячи долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 05:40 мск, биткоин на бирже Bitfinex находится в диапазоне 11,405 – 12,160 тысячи долларов.

С начала прошлой недели криптовалюта начала активный рост, 29 ноября цена обновила исторический рекорд, достигнув 11,441 тысячи долларов. Двумя днями ранее биткоин превысил исторический максимум в девять тысяч.

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