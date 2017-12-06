Биткоин установил новый рекорд

Стоимость BTC 29 ноября резко обвалилась на две тысячи долларов, до 9,001 тысячи на бирже Bitfinex. Аналитики связали это с коррекцией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума.

Некоторые страны уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Центробанк не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам и предупреждал о высоких рисках. Регулятор выступает против расчетов в криптовалютах и приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

Ранее Владимир Путин заявил, что надо регулировать рынок криптовалют так, чтобы с одной стороны защитить интересы граждан, бизнеса и государства, а с другой — не создавать излишних барьеров. При этом он подчеркнул, что нужно использовать преимущества новых технологических решений в банковской сфере. РИА Новости