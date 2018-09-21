Бинали Йылдырым: Мир, стабильность и безопасность в Азербайджане - пример для других стран региона

Парламент сыграл огромную роль в развитии Азербайджана.

Об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым на торжественном заседании в Милли Меджлисе АР, посвященном 100-летию азербайджанского парламента.

«100 лет назад и Азербайджан, и Турция начали решительную борьбу с целью защиты своей государственности», - цитирует Бинали Йылдырыма Anadolu.

В настоящее время мир переживает период нестабильности, в связи с чем отношения между странами стали более напряженными, отметил спикер турецкого парламента.

«Есть необходимость в снижении напряженности в мире. Конструктивное, устойчивое и стабильное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией является примером для мировой общественности в сложившихся трудных и нестабильных условиях», - сказал Йылдырым.

По его словам, царящие в Азербайджане мир, стабильность и безопасность - пример для других стран региона.

«На протяжении многих лет самой главной проблемой региона является Нагорный Карабах. Угроза вооруженных столкновений в регионе не исчезнет до тех пор, пока не удастся найти устойчивое решение этого вопроса. Турция с первого дня поддерживает Азербайджан в этом вопросе. Армения должна полностью вывести свои войска со всех оккупированных азербайджанских территорий, в том числе из Нагорного Карабаха. Это азербайджанские земли, и так будет и впредь», - сказал Йылдырым.

Ф.Багирова