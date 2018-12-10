Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека Индии – ФОТО – ВИДЕО

В минувший уикенд суперзвезда мирового шоу-бизнеса Бейонсе приняла участие в свадебных мероприятиях Иши Амбани и Ананда Пирамала - детей богатейших людей Индии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hello, 27-летняя Иша долгое время считалась одной из самых завидных невест планеты, поскольку ее отец, индийский нефтяной магнат Мукеш Амбани – самый богатый человек Индии.

По версии журнала Forbes, его состояние превышает 63 миллиарда долларов. Поэтому свадьбу любимой дочери он отметил с размахом – на торжества в город Удайпур прилетели и Бейонсе, и Хиллари Клинтон.

Иша Амбани вышла замуж за сына индийского миллиардера Аджая Пирамала, чье состояние оценивается в 4,48 миллиарда долларов.

В честь такого мероприятия Бейонсе надела платье, напоминающее традиционное индийское сари, и выложила фото в нем в Instagram, а на сцене перед гостями свадьбы она появилась в привычных блестящих комбинезонах и боди и исполнила свои суперхиты.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @beyonce