1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека Индии – ФОТО – ВИДЕО

10 Декабря, 2018 в 15:58 ~ 1 минута на чтение 6457
Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека Индии – ФОТО – ВИДЕО

В минувший уикенд суперзвезда мирового шоу-бизнеса Бейонсе приняла участие в свадебных мероприятиях Иши Амбани и Ананда Пирамала - детей богатейших людей Индии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hello, 27-летняя Иша долгое время считалась одной из самых завидных невест планеты, поскольку ее отец, индийский нефтяной магнат Мукеш Амбани – самый богатый человек Индии.

По версии журнала Forbes, его состояние превышает 63 миллиарда долларов. Поэтому свадьбу любимой дочери он отметил с размахом – на торжества в город Удайпур прилетели и Бейонсе, и Хиллари Клинтон.

Иша Амбани вышла замуж за сына индийского миллиардера Аджая Пирамала, чье состояние оценивается в 4,48 миллиарда долларов.

В честь такого мероприятия Бейонсе надела платье, напоминающее традиционное индийское сари, и выложила фото в нем в Instagram, а на сцене перед гостями свадьбы она появилась в привычных блестящих комбинезонах и боди и исполнила свои суперхиты.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Beyonce turns up the heat at #IshaAmbani and #AnandPiramal’s pre-wedding celebrations.

A post shared by Filmfare (@filmfare) on

Ф, Г.

Фото: Instagram by @beyonce

Telegram WhatsApp

6 457

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net