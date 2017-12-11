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Бейонсе сделала заманчивое предложение повару Нусрету Гекче – ФОТО

Сегодня в 17:30 ~ 1 минута на чтение 516
Бейонсе сделала заманчивое предложение повару Нусрету Гекче – ФОТО

Турецкий повар Нусрет Гекче, прославившийся в социальных сетях благодаря видеороликам, на которых он особым образом солит мясо, открыл ресторан в Майами.

В связи с новооткрывшимся рестораном Н.Гекче переехал на определенное время в Майами, где за короткий срок заведение турецкого мясника стало одним из самых популярных – об этом свидетельствует и тот факт, что на Н.Гекче обратила внимание мегазвезда Бейонсе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haberturk.com, Бейонсе сделала Нусрету Гекче заманчивое предложение – повар приглашен на приватную вечернику к звезде, где будет готовить для гостей, за что получит гонорар в 20.000 долларов.

На предложение Бейонсе Н.Гекче ответил согласием.

 

Отметим, что это не первое подобное звездное предложение Н.Гекче – ранее турецкий повар готовил на приватной вечеринке у DJ Khaled’а.

Ф.В, Г.Р.

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