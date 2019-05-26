1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Сегодня в 13:32 ~ 1 минута на чтение 337
Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.

Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

По его данным, целью удара были военные ангары. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Последние две недели хуситы значительно усилили обстрелы Саудовской Аравии ракетами и дронами, отмечает Reuters. На этой неделе они трижды атаковали аэропорт города Наджран.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

А.А.

Telegram WhatsApp

337

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net