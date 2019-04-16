«Бешеная ревность»: В Баку мужчина напал с ножом на мужа бывшей жены

На улице Бекира Чобанзаде в Низаминском районе Баку произошло нападение на почве ревности.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, Махир Нематов (1987 года рождения) напал с ножом на мужа своей бывшей супруги Азада Агаева (1995 года рождения) и нанес ему несколько ранений.

Пострадавший доставлен в больницу, М.Нематов задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование. По предварительной версии, Махир Нематов приревновал бывшую жену к ее нынешнему мужу и хотел убить его, чтобы та осталась вдовой.

Тимур Рзаев, Э.Т.