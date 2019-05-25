Берти Фогтс: «Буду на финале Лиги Европы. Не считаю, что у Мхитаряна в Баку были бы проблемы»

Экс-главный тренер сборной Азербайджана по футболу Берти Фогтс дал эксклюзивное интервью 1news.az, в котором поделился ожиданиями от решающего матча и выразил отношение к вопросу неприезда Генриха Мхитаряна в Баку.

- Как вы отнеслись к проведению финала Лиги Европы УЕФА в Баку?

- Думаю, это великолепная идея провести финал в Баку. В то же время это признание АФФА за огромные усилия по развитию футбола в стране.

- Но британские медиа и лондонский «Арсенал» были не особо довольны тем, что финал проходит в Азербайджане. Они уверены, что должны играть на «Уэмбли». Не считаете ли это проявлением высокомерия?

- Мне сложно понять, почему британские медиа развернули такую клеветническую кампанию против финала в Баку. Надо понимать, что решение о проведении финала принимаются за пару лет. Я бы посоветовал англичанам вести честную игру.

- Генрих Мхитарян решил, что для него будет небезопасно ехать на финал в Баку, несмотря на то, что Азербайджан предоставил все необходимые гарантии. Вы много лет работали и жили в Баку. Считаете ли вы нашу страну опасной для футболиста?

- Мне очень жаль, что Мхитарян пропустит финал. Мне сложно разобраться, что способствовало принятию им такого решения. Учитывая, что я хорошо знаком с Азербайджаном, не думаю, что у него могли возникнуть здесь проблемы с безопасностью.

- Намерены ли вы посетить финал в Баку?

- Жду с нетерпением этого великолепного матча между двумя великими командами. Буду на стадионе 29 мая.

- Как вы вспоминаете время, проведенное в нашей стране, и работу во главе сборной Азербайджана?

- Я провел прекрасное время в Баку, будучи главным тренером сборной. Могу только порекомендовать всем посетить красивый город Баку и ощутить все гостеприимство Азербайджана. Я нашел там много друзей за семь лет, с которыми общаюсь до сих пор.

Теймур Максутов, Э.Т.