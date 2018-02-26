Берни Экклстоун: «Из-за Mercedes Формула-1 оказалась в плачевном состоянии»

Берни Экклстоун раскритиковал Тото Вольффа и команду Mercedes. Бывший глава менеджмента Формулы 1 заявил, что Тото и его команда виноваты в том, что в настоящий момент королевский чемпионат находится в таком плачевном состоянии. Берни также говорил о системе Halo.

«Из-за Mercedes Формула 1 оказалась в таком плачевном состоянии – говорит Экклстоун. – Если бы несколько лет назад Тото Вольфф предоставил команде RedBull силовые установки Mercedes, то в последние три годы мы бы видели настоящую борьбу на трассе.

Последние пять лет я делал все возможное для того, чтобы в Формуле 1 было более острое соперничество. Наш продукт был не самого лучшего качества, но, несмотря на это, я успешно продавал его промоутерам.

В этом году в Формуле 1 появилась эта злополучная система Halo. Эта система появилась в королевском чемпионате из-за Вольффа и Алекса Вурца, который возглавляет ассоциацию GPDA. Тото считает, что если произойдет серьезная авария, то система Halo может спасти жизнь гонщика. В каком-то смысле руководитель Mercedes прав. Однако, если произойдет авария, то есть риск, что пилот может погибнуть только из-за того, что система Halo не позволит ему вовремя покинуть кокпит своего болида».

Ф.Р.