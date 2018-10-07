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Берлускони проговорился, где Путин отмечает день рождения - ФОТО

Сегодня в 18:26 ~ 1 минута на чтение 402
Берлускони проговорился, где Путин отмечает день рождения - ФОТО

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, прилетевший в Россию на день рождения «своего друга Владимира Путина», сообщил, что обнаружил одну распространенную «ложь»: Черное море, по его словам, не черное, а красивейшего глубокого синего цвета.

Об этом итальянский политик поведал в комментарии к своему фото с видом на море, опубликованном им в «Фейсбуке» и «Инстаграме».

Накануне Берлускони сообщил, что вылетел в Россию на день рождения Путина и намерен использовать встречу для обсуждения всех главных мировых вопросов.

Год назад Берлускони также побывал на дне рождения Владимира Путина в Сочи, подарив ему огромный пододеяльник с вышивкой ручной работы. На ткань было нанесено изображение рукопожатия двух политиков на фоне московского собора Василия Блаженного и римского Колизея.

Путина и Берлускони связывает давняя дружба. В 2015 году Берлускони приезжал к Путину на Алтай.

 
 
 
 
 
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Публикация от Silvio Berlusconi (@silvioberlusconi_official)

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