Берен Саат о домогательствах руководителя турецкого телеканала: «Пьяный… он зашел за мной в туалет…» - ФОТО

Известная турецкая актриса Берен Саат впервые открыто рассказала, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны руководителя одного из турецких телеканалов.

Во Франции на телеканале Novelas TV стартовал сериал «Fatmagülün suçu ne?», где главную женскую роль играет звезда турецкого кино Берен Саат, которая в связи с выходом проекта на французское ТВ дала резонансное интервью изданию «Le Figaro».

В интервью французскому СМИ Б.Саат рассказала о сексуальных домогательствах, которым подверглась со стороны руководителя одного из турецких каналов, не назвав его имени, а также отметила, что не раз сталкивалась с неподобающим поведением партнеров по съемочной площадке, также не став называть имен.

В свою очередь Medyatava.com в своем материале об актрисе приводит следующую цитату Берен Саат: «Пьяный руководитель канала зашел за мной в туалет и пытался насильно поцеловать меня, хотел, чтобы я была его любовницей. Получив отказ, он распространил слух о том, что я являюсь причиной расставания с его девушкой».

Турецкие СМИ строят догадки о том, кто же это может быть, в то время как сама Б.Саат более никак не комментирует сказанное.

Читайте по теме:

Берен Саат в «голом» платье произвела фурор на церемонии «Men Of The Year» по версии турецкого «GQ» - ФОТО

Берен Саат в «голом» платье оказалась в центре скандала – ФОТО

В Сеть попало видео пьяной Берен Саат и дурачившегося на камеру Халита Эргенча – ВИДЕО

Звезда сериала «Кёсем Султан» избегает вопросов об искусственном оплодотворении – ФОТО

Певец Кенан Догулу рассказал, как добивался руки и сердца звезды сериала «Кёсем Султан» – ФОТО

В.Ф., И.А.