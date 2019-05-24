Бердымухамедов: Туркменистан и Азербайджан могут обеспечить долгосрочные поставки энергоносителей в страны евразийского континента

Туркменистан и Азербайджан располагают значительными запасами нефти и газа, что создает оптимальные условия для организации долгосрочных поставок энергоносителей в страны евразийского континента.

Как сообщает turkmenportal.com, об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым, прибывшим в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ.

«Географическое положение двух стран, издревле связанных маршрутом Великого Шелкового пути, также выступает благоприятным фактором для успешного сложения усилий в реализации проектов по формированию трансконтинентальных транзитно-транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Располагая современной транспортной и логистической инфраструктурой, включающей в себя морские порты на Каспии, Туркменистан и Азербайджан могут обеспечить оперативные, экономически выгодные перевозки грузов по кратчайшим маршрутам», - сказал Г.Бердымухамедов.

А.А.