1news.az
Футбол
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Бенфику» подозревают в подкупе судей

24 Декабря, 2017 в 13:50 меньше минуты на чтение 417
«Бенфику» подозревают в подкупе судей
Португальская «Бенфика» подозревается в незаконном влиянии на результаты матчей.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Спорт-Экспресс», лиссабонцы оказывали давление на арбитров. 

Отмечается, что прокуратура открыла против «Бенфики» дело. Португальскому клубу грозит снятие очков. Кроме того, у «орлов» могут отобрать титулы, а также запретить участвовать команде в местных турнирах на протяжении трех лет.

«Бенфика» является 35-кратным чемпионом Португалии, 28-кратным обладателем Кубка и 5-кратным - Суперкубка страны. Лиссабонцы являются действующими чемпионами Португалии.

Мурад Ахундов

417

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net