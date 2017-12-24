«Бенфику» подозревают в подкупе судей

Португальская «Бенфика» подозревается в незаконном влиянии на результаты матчей.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Спорт-Экспресс», лиссабонцы оказывали давление на арбитров.

Отмечается, что прокуратура открыла против «Бенфики» дело. Португальскому клубу грозит снятие очков. Кроме того, у «орлов» могут отобрать титулы, а также запретить участвовать команде в местных турнирах на протяжении трех лет.

«Бенфика» является 35-кратным чемпионом Португалии, 28-кратным обладателем Кубка и 5-кратным - Суперкубка страны. Лиссабонцы являются действующими чемпионами Португалии.

Мурад Ахундов