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Белый тигр убил сотрудника зоопарка в Японии

Сегодня в 09:20 ~ 1 минута на чтение 490
Белый тигр убил сотрудника зоопарка в Японии

Сотрудник зоопарка погиб в результате нападения белого тигра. Трагический инцидент произошел в японском городе Кагосима вечером 8 октября.

В загоне под открытым небом был обнаружен 40-летний мужчина с рваной раной шеи, которого оперативно доставили в местную больницу, однако врачам не удалось спасти пострадавшего, пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo.

В зоопарке по факту происшествия проходит соответствующая проверка. Выясняются обстоятельство ухода за животными и методы обращения с ними.

8 августа стало известно, что бенгальские тигры, обитающие на ранчо в южном мексиканском штате Юкатан, напали на троих человек.

ТАСС

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