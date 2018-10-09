Белый тигр убил сотрудника зоопарка в Японии

Сотрудник зоопарка погиб в результате нападения белого тигра. Трагический инцидент произошел в японском городе Кагосима вечером 8 октября.
В загоне под открытым небом был обнаружен 40-летний мужчина с рваной раной шеи, которого оперативно доставили в местную больницу, однако врачам не удалось спасти пострадавшего, пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo.
В зоопарке по факту происшествия проходит соответствующая проверка. Выясняются обстоятельство ухода за животными и методы обращения с ними.
8 августа стало известно, что бенгальские тигры, обитающие на ранчо в южном мексиканском штате Юкатан, напали на троих человек.
ТАСС