Белый дом отказал Пашиняну во встрече с Трампом

Глава правительства Армении отправится в США для участия в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН, однако его встреча с американским лидером на полях ГА ООН не планируется.

Об этом сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в четверг журналистам, сообщает 1news az со ссылкой на армянские СМИ.

Министр иностранных дел Армении отметил, что есть разные площадки для совместной работы, и вопрос встречи Пашинян - Трамп будет решен в ближайшее время.

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Армении затруднился ответить, когда именно состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне.

Торжественное открытие 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялось во вторник в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке, она продлится до 24 сентября. Ранее Пашинян перенес свой визит в США, чтобы проголосовать на предстоящих 23 сентября выборах в Совет старейшин Еревана. Он отправится в Нью-Йорк сразу после голосования.

С.А., Э.Т.