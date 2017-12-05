Бельгийский суд будет вынужден закрыть дело о выдаче Пучдемона Испании

Бельгийский суд будет вынужден закрыть дело о выдаче Испании бывшего главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона в связи с отзывом европейского ордера на его арест, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Брюсселя Ине Ван Вимерш.

«Мы получили через (европейское юридическое агентство) Eurojust решение о снятии испанским Верховным судом ордера на арест в отношении Пучдемона и его бывших четырех коллег. Испанские власти подтверждают, что это окончательное решение», — сказала представитель прокуратуры.

Она сообщила, что теперь по запросу прокуратуры совещательной палате суда теперь предстоит назначить новое заседание. «На нем прокуратура представит решение испанского Верховного суда, судья примет его к сведению и будет вынужден объявить дело закрытым», — заявила собеседница агентства.

По предварительной информации, эти слушания состоятся 14 декабря.

РИА Новости