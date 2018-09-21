Бэби-Клуб Баку запустил долгожданный мини-сад! – ФОТО – ВИДЕО

Бакинский филиал популярной международной сети детских клубов Бэби-Клуб запустил мини-сад!

В своей работе педагоги клуба опираются на методики по раннему равитию Н.Зайцева, М.Монтессори, А.Валявского, Е.Железновой и др., используя системно-векторный подход к характеру каждого ребёнка. Все занятия в клубе проводятся как на русском, так и на английском языках первоклассными специалистами, прошедшими обучение методикам бэби-клуба в методическом центре в Москве.

В программу мини-сада входит английский язык, сказкотерапия, бэби-арифметика, бэби-путешественник, бэби-творчество, бэби-музыка. Помимо того, что дети научатся письму, чтению и счёту, они будут разыгрывать мини-спектакли, принимать участие в развивающих мастер-классах и научных лабораториях.

Все занятия в Бэби-Клубе построены на чередовании заданий с игрой, интеллектуальных игр с подвижными, так как именно такой разносторонний подход к процессу раннего развития даёт наилучший результат.

Основные программы Бэби-Клуба:

- «Бэбик» (до 2-х лет): знакомство с цифрами и буквами, увеличение словарного запаса, развитие творческих способностей;

- «Бэби-класс» (от 2-х до 4-х лет): знакомство с цифрами и буквами, постановка руки, развитие речи и логопедические занятия, творческие занятия;

- «Адаптация к школе» (от 4-х до 6 лет): обучение чтению, письму, математике, развитие логических навыков, расширение кругозора.

Дополнительные программы:

- «Бэби-английский» (от 3-х до 6 лет): занятия иностранным языком в игровой форме;

- «Бэби-французский» (от 3-х до 6 лет): занятия иностранным языком в игровой форме;

- «Бэби-азербайджанский» (от 3-х до 6 лет): занятия языком в игровой форме;

- «Бэби-творчество» (от 3-х до 6 лет): творческая мастерская;

- «Бэби-музыка» (от 3-х до 6 лет): программа развития музыкальных способностей;

- «Бэби-шахматы» (от 3-х до 6 лет): азы шахмат;

- «Бэби-театр» (от 4-х до 6 лет): театральная мастерская;

Бэби-Клуб Баку входит в группу компаний Sevimli Bala и является единственным официальным представителем международной сети детских клубов в Азербайджане. Бэби-Клуб - это игровое пространство, в котором бережно развивают 10 основных интеллектов детей и готовят их к взрослой жизни в новой информационной эпохе. В клубах сети еженедельно занимаются более 15 000 детей от 8 месяцев до 7 лет. Бэби-Клуб не просто готовит детей к детскому саду и школе, обучая различным навыкам и помогая социализироваться, после занятий они начинают осознавать себя как самостоятельные личности и уже в раннем возрасте начинают понимать, чем хотят заниматься в будущем.

Для записи и дополнительной информации можно обращаться по телефонам: (012) 492-37-76, моб.: (050) 962-00-53.

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