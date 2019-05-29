BBC: Баку это отличное место для проведения фантастического финала - ВИДЕО

Сегодня два английских гранда столкнутся в финале Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает 1news.az, BBC отмечает, что многие люди задаются вопросом: почему игра пройдет в Азербайджане, если оба клуба представляют Лондон?

На этот вопрос попытался ответить корреспондент издания Дейвид Орнштейн.

«Здравствуйте дорогие зрители!

Передаю вам привет из солнечного Баку, являющегося столицей Азербайджана.

Этот город проведет сегодня финал Лиги Европы УЕФА между лондонскими «Челси» и «Арсеналом».

У вас может возникнуть вопрос о том, почему две лондонские команды путешествуют в далекую страну, которая почти что находится в Азии?

Почему они играют на поле, которое находится на расстоянии в 5500 миль от Лондона?

Это решение было принято 2 года назад. Организаторы пришли к выводу приносить такого рода матчи в города и страны, жители которых, как обычно, не имеют возможности видеть их вживую

Это будет фантастический матч, который пройдет в отличнейшем месте», - отметил Д.Орнштейн.

Напомним, что сегодня в 23:00 на Бакинском Олимпийском стадионе стартует финал Лиги Европы УЕФА.

1news.az