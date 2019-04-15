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Баскетбольные клубы стартовали в Кубке Возрождения

Сегодня в 10:19 ~ 1 минута на чтение 439
Баскетбольные клубы стартовали в Кубке Возрождения

В минувшие выходные в Баку стартовал турнир под названием «Кубок Возрождения Баку 2019».

Как сообщает 1news.az, его организовали баскетбольные клубы, отказавшиеся от участия в чемпионате страны.

Первая встреча прошла между клубами «ADNSU» и «80-десятые». Победа в этой игре в упорной борьбе досталась команде «ADNSU» со счетом 89:83 (24:20, 18:28, 24:17, 23,18).

Самым результативным в матче стал игрок «ADNSU» Эльмар Мир-Багиров, набравший 22 очка, а также сделавший 10 подборов и 1 ассист.

Во второй встрече «NTD» обыграл «Алов» со счетом  99:78 (25:13, 25:17, 30:21, 19:27). Самым результативным в матче стал игрок команды «Алов» Мамука Базуашвили, набравший 40 очков, а также осуществивший 10 подборов. В составе «NTD» с 25-ю очками отметился Эльшад Ширзадов.

Подготовил Теймур Максутов

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