«Барселона» сыграет с «Челси», а ПСЖ с «Реалом». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает 1news.az, прошлогодний победитель турнира мадридский «Реал» встретится с чемпионом Франции – ПСЖ.

Соперники «Карабах» - «Челси» и «Рома» сыграют с «Барселоной» и «Шахтерем» соотвественно.

Все пары 1/8 финала выглядят так:

«Ювентус» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Базель» — «Манчестер Сити»

«Порту» — «Ливерпуль»

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»

«Реал» — «ПСЖ»

«Шахтер» — «Рома»

«Челси» — «Барселона»

«Бавария» — «Бешикташ»

Отметим, что первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13-14 и 20-21 февраля. Ответные же встречи состоятся 6-7 и 13-14 марта.

Мурад Ахундов