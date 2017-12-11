«Барселона» сыграет с «Челси», а ПСЖ с «Реалом». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает 1news.az, прошлогодний победитель турнира мадридский «Реал» встретится с чемпионом Франции – ПСЖ.
Соперники «Карабах» - «Челси» и «Рома» сыграют с «Барселоной» и «Шахтерем» соотвественно.
Все пары 1/8 финала выглядят так:
«Ювентус» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Базель» — «Манчестер Сити»
«Порту» — «Ливерпуль»
«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»
«Реал» — «ПСЖ»
«Шахтер» — «Рома»
«Челси» — «Барселона»
«Бавария» — «Бешикташ»
Отметим, что первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13-14 и 20-21 февраля. Ответные же встречи состоятся 6-7 и 13-14 марта.
Мурад Ахундов