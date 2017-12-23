«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу» - ФОТО – ВИДЕО

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своём поле «Барселону».

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Все ключевые события «эль класико» пришлись на второй тайм. На 54-й минуте точный удар Луиса Суареса вывел каталонцев вперёд в счёте.

Спустя девять минут защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль получил прямую красную карточку за игру рукой в штрафной площади. Лионель Месси реализовал пенальти и удвоил преимущество каталонцев.

Третий гол за «Барселону» в самой концовке встречи забил Алейкс Видаль.

Источник: «Чемпионат»