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«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу» - ФОТО – ВИДЕО

23 Декабря, 2017 в 18:04 ~ 1 минута на чтение 7064
«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу» - ФОТО – ВИДЕО

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своём поле «Барселону».

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Все ключевые события «эль класико» пришлись на второй тайм. На 54-й минуте точный удар Луиса Суареса вывел каталонцев вперёд в счёте.

Спустя девять минут защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль получил прямую красную карточку за игру рукой в штрафной площади. Лионель Месси реализовал пенальти и удвоил преимущество каталонцев.

Третий гол за «Барселону» в самой концовке встречи забил Алейкс Видаль.

Источник: «Чемпионат»

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