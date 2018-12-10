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Банк Республика перед Новым годом снизил ставки по кредитам до 18%

10 Декабря, 2018 в 16:30 ~ 1 минута на чтение 872
Банк Республика перед Новым годом снизил ставки по кредитам до 18%

Банк Республика, являющийся одним из ведущих банков страны, в канун Нового года порадовал своих клиентов традиционной новогодней кампанией.

Так, для тех, кто планирует покрыть свои расходы к концу года или хочет порадовать себя и своих близких в новом году, Банк начал кампанию по потребительским кредитам «18 с подарком».

В рамках кампании клиенты, обратившиеся в банк, смогут получить потребительский кредит наличными под  18% на очень выгодных условиях.

Кроме того, в зависимости от суммы кредита клиентам бесплатно будут выдаваться в ПОДАРОК карты VISA и Mastercard.

Максимальная сумма кредита составляет 20 000 манатов со сроком до 36 месяцев. В зависимости от официального дохода кредит до 10 000 манатов может быть предоставлен без поручителей.

Также все клиенты банка с легкостью и без лишней потери времени, с помощью своих смартфонов воспользовавшись услугой WhatsAppКредит, смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома в любом месте.

Кампания продлится до 15 января 2019 года.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, Фейсбук-странице банка или позвонив по номеру «144».

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