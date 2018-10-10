Bank Respublika и WesternUnion ввели новшества в денежные переводы

Клиенты Банка Республика теперь имеют возможность отправить или получить международный денежный перевод непосредственно с или на свой банковский счет через приложение Банка Mobil Şöbə.

Банк Республика, лидер в сфере услуг электронного банкинга страны,* и компания WesternUnion (NYSE:WU), лидер в сфере международных денежных переводов, расширили свое сотрудничество и впервые на финансовом рынке Азербайджана представили инновационные цифровые сервисы, полностью интегрировав услуги денежных переводов в приложение банка Mobil Şöbə.

Платформа WesternUnion интегрирована в приложение, что позволяет клиентам банка отправлять средства с выплатой наличными в пунктах обслуживания системы в более чем 200 стран и территорий мира, а также получать денежные переводы непосредственно на свой банковский счет или карту. Также клиенты по-прежнему могут отправить деньги наличными в отделениях банка.

«Интеграция платформы денежных переводов в приложение мобильного банкинга означает новый этап развития цифрового банкинга в Азербайджане, – прокомментировал новый сервис заместитель председателя правления банка Эльнур Гасанов. – Это решение задает новый тренд для международных денежных переводов в стране. Мы высоко ценим сотрудничество с WesternUnion, одним из лидеров рынка денежных переводов, и нацелены на дальнейшую совместную работу в будущем».

«Новый сервис – это логичное продолжение нашего успешного сотрудничества с Банком Республика, которое началось еще в 2002 году, – сказал генеральный директор WesternUnion в России и СНГ Андрей Агеев. – С мультиканальным подходом WesternUnion и Банка Республика клиенты теперь имеют возможность отправлять средства буквально на ходу через мобильное приложение или же в отделении банка так же быстро, оперативно и выгодно».

Согласно статистике Всемирного банка, в 2017 году в Азербайджан поступило денежных переводов на сумму более 1,1 миллиарда долларов США, из страны было отправлено более 600 миллионов долларов США.

Для того чтобы отправить средства через Mobil Şöbə (приложение доступно на базе iOS или Android), необходимо указать имя получателя, страну назначения и сумму перевода. Как только транзакция выполнена, отправитель получает SMS-сообщение с 10-значным контрольным номером денежного перевода (MTCN), который требуется сообщить получателю.

При отправке средств за рубеж происходит автоматическая конвертация в валюту страны назначения. При отправлении в некоторые страны отправитель также может указать предпочитаемую валюту выдачи средств. Переведенную сумму получатель может забрать наличными в пункте обслуживания WesternUnion уже через несколько минут**.

Чтобы получить денежный перевод, клиент Банка Республика должен ввести контрольный номер перевода, указать страну отправления, валюту и сумму. Перевод будет зачислен на выбранный получателем текущий счет или же банковскую карту.

* Центральный банк и Ассоциация банков Азербайджана присудила Банку Республика 1-е место в номинации «Банк - лидер по услугам электронного банкинга» в рамках ежегодного конкурса в целях поощрения и стимулирования безналичных платежей по итогам 2017 года

**Согласно условиям предоставления услуги, выплата перевода может быть задержана, или услуга может быть недоступна в связи с особенностями оказания услуги, включая конкретную сумму перевода, страну назначения, наличие валюты, применимое законодательство, требования по идентификации, часы работы пункта выплаты, разницу в часовых поясах, условия тарифов с отсрочкой выплаты перевода и иные применимые ограничения. См. условия оказания услуги по переводу денежных средств на westernunion.ru.

О Банке Республика

Банк Республика начал свою деятельность 22 мая 1992 года на основе лицензии Национального банка Азербайджанской Республики и уже 26 лет предоставляет эффективные финансовые услуги клиентам, оставаясь верным своему принципу Sizə faydalı.

В числе акционеров банка представлены два известных финансовых института Германии – Инвестиционная компания DEG, член банковской группы KfW (Немецкий государственный банк), и Sparkassen International Development Trust, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.

О компании WesternUnion

Компания WesternUnion (NYSE:WU) – глобальный лидер международных и межвалютных денежных переводов. Ее многоканальная платформа соединяет цифровой и аналоговый миры и позволяет физическим и юридическим лицам отправлять и получать деньги, а также совершать платежи быстро, просто и надежно. По данным на 30 июня 2018 года, глобальная сеть компании насчитывает 550 тысяч пунктов обслуживания, которые предлагают услуги под брендами WesternUnion, Vigo и OrlandiValuta в более чем 200 странах и территориях мира, а также предоставляют возможность отправлять средства на миллиарды счетов. Кроме того, сайт westernunion.com – наиболее быстро развивающийся цифровой канал в 2017 году – доступен в более чем 45 странах и территориях и позволяет отправлять средства по всему миру. В 2017 году в сумме было переведено более 300 млрд долларов США примерно в 130 валютах, при этом в общей сложности всеми сервисами обрабатывалось 32 транзакции в секунду. Обладая глобальной сетью, WesternUnion помогает переводить деньги на благие цели, соединяя семьи, друзей и бизнес-сообщества, поддерживая финансовое взаимодействие и экономический рост. Больше информации доступно на сайте www.westernunion.com.

На правах рекламы