Балаш Касумов: «Чем больше азербайджанских знатоков  будет в «Что? Где? Когда?», тем лучше» - ВИДЕО

Обладатель Бриллиантовой совы и Хрустальной совы, звания «Лучший капитан клуба «Что? Где? Когда?» Балаш Касумов стал гостем программы «Sabahın Xeyir Azərbaycan», выходящей в эфир на телеканале ITV.

Эфир программы был посвящен фантастической победе Б.Касумова и его команды в финале весенней серии игр телевизионного интеллектуального элитарного клуба «Что? Где? Когда?», прошедшей на Первом российском канале в минувшее воскресенье.

Напомним, что команда, возглавляемая Б.Касумовым, выиграв весеннюю серию игр со счетом 6:5 в пользу знатоков, получила право играть в зимней серии игр, где сможет бороться за право участвовать в главной игре сезона – финале 2019 года. Также, по итогам игры, знаток Эльман Талыбов был признан лучшим игроком весенней серии игр 2019 года, за что ему была впервые вручена Хрустальная сова.

«В нашей команде у каждого игрока есть Хрустальная сова», не было только у Эльмана Табылова. С этой командой мы играем вместе с 2007 года, ее состав практически не менялся в течение 12 лет, ну разве что за исключением одного игрока, такого в клубе еще не было. Эльман играет в команде последние несколько лет, и нам всем очень хотелось, чтобы и у него была Хрустальная сова. Он всегда отлично играл, но ранее в играх кто-то проявлял себя ярче и в последний момент магистры и ведущий отдавали приз не ему», - рассказывает Б.Касумов, отметив, что команде ранее попадался супер-блиц, но им не удавалось его выиграть.

«Я принял решение, что если счет будет 5:5 и нам попадет супер-блиц, то его сыграет Эльман Талыбов, но не сказал ему об этом, сохраняя запасную игровую минуту именно для этого момента. Без дополнительного времени было бы сложно выиграть, и игра показала, что эта минута была нужна команде. В целом, то, что на блице останется Эльман, было общим решением команды, мы все хотели победить», - отмечает Б.Касумов, подчеркивая, что не впервые они выиграли игру, в которой изначально счет был равен 2:5 в пользу телезрителей.

Капитан команды отметил, что супер-блиц был вдвойне важен именно для Э.Талыбова по той причине, что в случае его победы не возникло бы вопроса кому присуждать Хрустальную сову: «Эльман – один из сильнейших игроков, просто ему не везло, но в этот раз все получилось».

Говоря о знатоках, входящих в состав команды, Б.Касумов отметил, что никто из них не ставит свои личные амбиции выше командных амбиций: «Поэтому мы и команда».

Отвечая на вопрос о том, насколько сложно быть капитаном команды именно в финале, Б.Касумов отметил следующее: «Не смогу ответить на вопрос, так как капитаном я был всегда и говорить о сложностях этого я не могу. Это ответственность, это принятие решений, и важно не бояться того, что иногда решение может быть неверным. Порой команда проигрывала из-за меня, версии ответов были, но я не смог их выбрать. Такие сложности, но со временем учишься. И победы, и поражения – это жизнь, и это нормально».

Говоря о знатоках из Азербайджана в клубе «Что? Где? Когда?» Балаш Касумов, помимо игроков своей команды, выделил Романа Оркадашвили, а также отметил, что надеется на возвращения в клуб Ровшана Аскерова и Гюнель Бабаевой: «Чем больше нас будет в «Что? Где? Когда?», тем лучше. Никогда не забываем, что мы из Баку и Азербайджана, кого мы представляем, и для нас это важно».

«Я верил в нашу победу. Даже когда счет был 4:1 в пользу телезрителей, у меня не было ощущения, что мы играем плохо. Ни у одного из игроков не было паники, мы чувствовали, что победим»,- рассказал Б.Касумов в программе «Sabahın Xeyir Azərbaycan», подчеркнув, что побеждать всегда очень сложно, но он и его команда будут делать все возможное для дальнейших побед.

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В.Ф., И.А.