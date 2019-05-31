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Baku White City: Ağ saray residence – современный стиль, высокое качество - ФОТО

Сегодня в 16:20 ~ 2 минуты на чтение 670
Baku White City: Ağ saray residence – современный стиль, высокое качество - ФОТО

Ağ Saray Residence приступил к строительству нового современного 8- этажного жилого комплекса премиум-класса, который располагается на центральной площади «Карабахских лошадей»– спокойного, зеленого района  «Белого города» с жилыми кварталами небольшой высотности, расположившимися на возвышенности более 36 м. над уровнем моря.

Площадь с грациозной скульптурой в середине широкого озелененного Центрального проспекта, разделяющего территорию на ее западную и восточную части, станет центром этого района.

Удобное расположение комплекса обеспечивает быстрый доступ к проспектам Бабека и Нобеля, по которым легко добраться как до исторического центра города, так и до Международного аэропорта Гейдар Алиев. В северной части района Бабек запланирована новая станция метро с выходами вдоль проспекта Бабека.

Спроектированные по соседству средние школы, парки, современные бизнес- и торговые центры делают жилой комплекс Ağ Saray Residence одним из самых удобных и привлекательных мест для проживания.

Особенности здания и квартир:

8-этажный жилой комплекс на 152 квартиры

  • Каменные стены, современный вентилируемый фасад, отделанные керамической плитой, обеспечивающей низкие теплопотери зимой и защиту от перегрева летом.
  • Высота потолков 3,3 м.
  • 2 квартиры на каждом этаже с удобной сквозной планировкой.
  • Под благоустройство отведено 60% от 1 га.
  • Просторный внутренний двор с детской площадкой, с современным ландшафтным дизайном без парковочных мест.
  • Двухуровневая подземная парковка на количество квартир.
  • Мойка для автомобилей на подземной парковке и стоянка для велосипедов.
  • Центральное электроснабжение и генератор/газоснабжение для индивидуального отопления.
  • Вентилируемые сервисные балконы на этажах для хранения внешних блоков кондиционеров и систем отопления.
  • Большие окна шириной до 2,4 м.
  • Резервуар с 2-дневным запасом воды.
  • Система противопожарной безопасности.

Несомненным преимуществом жилого комплекса Ağ Saray Residence является предоставляемый полный пакет услуг по техническому обслуживанию:

  • Круглосуточная охрана, организация пропускного режима на территорию жилого комплекса.
  • Содержание помещений общего пользования (подъезды, лифтовые помещения, холлы и т.д.).
  • Уборка, благоустройство и озеленение придомовой территории, вывоз бытовых отходов.
  • Обеспечение услуг бесперебойного электроснабжения, водоснабжения.
  • Круглосуточный сервис электриков, сантехников и лифтеров.
  • Обустройство и техническое обслуживание подземных гаражей.
  • Проведение текущего ремонта общих помещений в доме, мест общего пользования, фасада дома, объектов благоустройства и придомовой территории.

При приобретении квартиры от Ağ Saray Residence вы получаете систему «Умного дома» в подарок.

Для дополнительной информации необходимо обратиться по номерам:

(012) 525 00 01 /(050) 737 00 01.

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