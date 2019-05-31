Baku White City: Ağ saray residence – современный стиль, высокое качество - ФОТО

Ağ Saray Residence приступил к строительству нового современного 8- этажного жилого комплекса премиум-класса, который располагается на центральной площади «Карабахских лошадей»– спокойного, зеленого района «Белого города» с жилыми кварталами небольшой высотности, расположившимися на возвышенности более 36 м. над уровнем моря.
Площадь с грациозной скульптурой в середине широкого озелененного Центрального проспекта, разделяющего территорию на ее западную и восточную части, станет центром этого района.
Удобное расположение комплекса обеспечивает быстрый доступ к проспектам Бабека и Нобеля, по которым легко добраться как до исторического центра города, так и до Международного аэропорта Гейдар Алиев. В северной части района Бабек запланирована новая станция метро с выходами вдоль проспекта Бабека.
Спроектированные по соседству средние школы, парки, современные бизнес- и торговые центры делают жилой комплекс Ağ Saray Residence одним из самых удобных и привлекательных мест для проживания.
Особенности здания и квартир:
8-этажный жилой комплекс на 152 квартиры
- Каменные стены, современный вентилируемый фасад, отделанные керамической плитой, обеспечивающей низкие теплопотери зимой и защиту от перегрева летом.
- Высота потолков 3,3 м.
- 2 квартиры на каждом этаже с удобной сквозной планировкой.
- Под благоустройство отведено 60% от 1 га.
- Просторный внутренний двор с детской площадкой, с современным ландшафтным дизайном без парковочных мест.
- Двухуровневая подземная парковка на количество квартир.
- Мойка для автомобилей на подземной парковке и стоянка для велосипедов.
- Центральное электроснабжение и генератор/газоснабжение для индивидуального отопления.
- Вентилируемые сервисные балконы на этажах для хранения внешних блоков кондиционеров и систем отопления.
- Большие окна шириной до 2,4 м.
- Резервуар с 2-дневным запасом воды.
- Система противопожарной безопасности.
Несомненным преимуществом жилого комплекса Ağ Saray Residence является предоставляемый полный пакет услуг по техническому обслуживанию:
- Круглосуточная охрана, организация пропускного режима на территорию жилого комплекса.
- Содержание помещений общего пользования (подъезды, лифтовые помещения, холлы и т.д.).
- Уборка, благоустройство и озеленение придомовой территории, вывоз бытовых отходов.
- Обеспечение услуг бесперебойного электроснабжения, водоснабжения.
- Круглосуточный сервис электриков, сантехников и лифтеров.
- Обустройство и техническое обслуживание подземных гаражей.
- Проведение текущего ремонта общих помещений в доме, мест общего пользования, фасада дома, объектов благоустройства и придомовой территории.
При приобретении квартиры от Ağ Saray Residence вы получаете систему «Умного дома» в подарок.
Для дополнительной информации необходимо обратиться по номерам:
(012) 525 00 01 /(050) 737 00 01.
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