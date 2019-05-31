Baku White City: Ağ saray residence – современный стиль, высокое качество - ФОТО

Ağ Saray Residence приступил к строительству нового современного 8- этажного жилого комплекса премиум-класса, который располагается на центральной площади «Карабахских лошадей»– спокойного, зеленого района «Белого города» с жилыми кварталами небольшой высотности, расположившимися на возвышенности более 36 м. над уровнем моря.

Площадь с грациозной скульптурой в середине широкого озелененного Центрального проспекта, разделяющего территорию на ее западную и восточную части, станет центром этого района.

Удобное расположение комплекса обеспечивает быстрый доступ к проспектам Бабека и Нобеля, по которым легко добраться как до исторического центра города, так и до Международного аэропорта Гейдар Алиев. В северной части района Бабек запланирована новая станция метро с выходами вдоль проспекта Бабека.

Спроектированные по соседству средние школы, парки, современные бизнес- и торговые центры делают жилой комплекс Ağ Saray Residence одним из самых удобных и привлекательных мест для проживания.

Особенности здания и квартир:

8-этажный жилой комплекс на 152 квартиры

Каменные стены, современный вентилируемый фасад, отделанные керамической плитой, обеспечивающей низкие теплопотери зимой и защиту от перегрева летом.

Высота потолков 3,3 м.

2 квартиры на каждом этаже с удобной сквозной планировкой.

Под благоустройство отведено 60% от 1 га.

Просторный внутренний двор с детской площадкой, с современным ландшафтным дизайном без парковочных мест.

Двухуровневая подземная парковка на количество квартир.

Мойка для автомобилей на подземной парковке и стоянка для велосипедов.

Центральное электроснабжение и генератор / газоснабжение для индивидуального отопления.

газоснабжение для индивидуального отопления. Вентилируемые сервисные балконы на этажах для хранения внешних блоков кондиционеров и систем отопления.

Большие окна шириной до 2,4 м.

Резервуар с 2-дневным запасом воды.

Система противопожарной безопасности.

Несомненным преимуществом жилого комплекса Ağ Saray Residence является предоставляемый полный пакет услуг по техническому обслуживанию:

Круглосуточная охрана, организация пропускного режима на территорию жилого комплекса.

Содержание помещений общего пользования (подъезды, лифтовые помещения, холлы и т.д.).

Уборка, благоустройство и озеленение придомовой территории, вывоз бытовых отходов.

Обеспечение услуг бесперебойного электроснабжения, водоснабжения.

Круглосуточный сервис электриков, сантехников и лифтеров.

Обустройство и техническое обслуживание подземных гаражей.

Проведение текущего ремонта общих помещений в доме, мест общего пользования, фасада дома, объектов благоустройства и придомовой территории.

При приобретении квартиры от Ağ Saray Residence вы получаете систему «Умного дома» в подарок.

Для дополнительной информации необходимо обратиться по номерам:

(012) 525 00 01 /(050) 737 00 01.

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