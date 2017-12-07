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Баку выступил с позицией по вопросу Восточного Иерусалима

Сегодня в 09:10 ~ 1 минута на чтение 3070
Баку выступил с позицией по вопросу Восточного Иерусалима

Официальный Баку выступает сторонником решения вопроса Восточного Иерусалима как столицы Государства Палестины на основе двух государств.

Об этом говорится в комментарии главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева. 

«Азербайджан является сторонником решения вопроса Восточного Иерусалима как столицы Государства Палестины на основе двух государств», - указал Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта мирным путем.

«Мы призываем все вовлеченные стороны соблюдать соответствующие резолюции Совета безопасности ООН в связи с данным вопросом», - резюмировал споуксмен азербайджанского МИД.

Комментарий Х.Гаджиева прозвучал в связи с признанием накануне президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявления им о переносе американского посольства из Тель-Авива.

Ялчин Алиев

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