Баку вошел в первую тройку городов СНГ, популярных для первомайских путешествий

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные города СНГ для путешествий на первомайские праздники.

Как сообщает 1news.az, рейтинг сделан по данным анализа запросов и броней жилья для отдыха с 29 апреля по 2 мая 2018 года.

Баку стал одним из лидеров экскурсионного и культурного отдыха в СНГ у российских туристов в первомайские праздничные выходные.

Минск, Баку и Астана вошли в топ-3 городов СНГ, популярных у туристов для первомайских путешествий.

По данным Tvil.ru, туристы бронировали первомайские поездки в Баку в среднем на 3,5 ночи и тратили на проживание более трех тысяч рублей в сутки.

По результатам опроса, в прошедшие праздничные выходные Баку привлек туристов возможностью посетить Гран-при Азербайджана «Формулы-1» и экскурсионным отдыхом.

Tvil.ru - это ведущий российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и домов для отдыха и путешествий.

Эльшан Рустамов, Г.Р.