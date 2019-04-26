Баку посетит известный мексиканский музыкант Хавьер Нандаяпа

Известный мексиканский музыкант Хавьер Нандаяпа, играющий на музыкальном инструменте маримба, посетит в июне этого года Баку.
Как сообщает 1news.az, об этом сказал журналистам посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.
Маримба — ударный музыкальный инструмент, родственник ксилофона.
На маримбе играют специальными палочками с обмотанными нитками головками (mallets), реже просто с резиновыми головками. Маримба отличается от ксилофона в первую очередь диапазоном и тембром и, соответственно, размером клавиш и резонаторов.
Так же, как у ксилофона, резонатором является металлическая или деревянная трубка, подвешенная вертикально под клавишей. У традиционной формы инструмента эту функцию выполняет высушенная тыква.
Эльшан Рустамов, Г.Р.