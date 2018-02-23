Баку отреагировал на решение парламента Нидерландов по «геноциду армян»

Официальный Баку считает решение палаты представителей парламента Нидерландов по так называемому «геноциду армян» предвзятым и необъективным, говорится в комментарии главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

«Использование в политических целях сфальсифицированных исторических фактов – неправильно. Армянская сторона, преследуя грязные политические цели, продолжает отказываться от открытия архивов и совместного изучения историками вымышленного «геноцида армян», потому что во время Первой мировой войны в Анатолии, на исторических азербайджанских землях - Зангезуре, Гёйче и Карабахе – армянами были совершены массовые убийства и другие зверства в отношении людей по причине их этнической принадлежности, в том числе в марте 1918 года в Баку и других городах Азербайджана был учинен геноцид в отношении азербайджанского народа», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Он отметил, что с конца 80-х годов прошлого века Армения, осуществившая агрессию и оккупировавшая территории Азербайджана, совершила многочисленные военные преступления и преступления против человечности, а также акты геноцида. Как в Армении, так и на оккупированных территориях Азербайджана более миллиона азербайджанцев подверглись кровавой этнической чистке, сказал споуксмен МИД.

«А самым ужасным среди них был Ходжалинский геноцид, учиненный в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана 26 февраля 1992 года при личном участии и под командованием нынешнего военно-политического руководства Армении», - отметил Х.Гаджиев.

«Мы призываем палату представителей Королевства Нидерландов отказаться от двойных стандартов и, руководствуясь принципами справедливости и объективности, в преддверии очередной годовщины Ходжалинского геноцида дать оценку этому событию», - подытожил официальный представитель азербайджанского МИД.

Ялчин Алиев, Э.Т.