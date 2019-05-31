Рикардо Куарежма: «Баку меня поразил» - ФОТО

Звезда турецкого «Бешикташа» Рикардо Куарежма находится с визитом в Баку.

Как сообщает 1news.az, сегодня в Министерстве молодежи и спорта прошла встреча известного португальского футболиста с журналистами.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов сообщил, что цель визита португальской звезды - ознакомиться с городом.

Министр также вручил Куарежме специальный диплом в честь дружбы Азербайджана и Португалии.

Сам Куарежма отметил, что рад находиться в Баку и что его здесь встретило столько фанатов.

Рассказывая о целях визита в Азербайджан, Куарежма сказал, что ему нравится в Баку. Он был в столице Азербайджана месяц назад во время проведения в стране Гран-при Формулы 1. «Решил вернуться в Баку и лучше узнать город. Я прилетел только вчера вечером и не смог увидеть многого. Но меня поразило то, что я увидел. У меня будет не так много времени. Но хочу побольше погулять по Баку, познакомиться и с городом, и с людьми».

Говоря о финале Лиги Европы в Баку, португалец отметил, что рад победе «Челси», за который он ранее выступал.

Футболисту задали вопрос, не против ли он в будущем выступать за азербайджанский клуб, на что он ответил, что его сердце принадлежит «Бешикташу» и он хотел бы завершить карьеру в турецком клубе. Хотя никто не знает, что будет в будущем.

Отметим, что в этом году Куарежме исполняется уже 36 лет. По настоящему звездой Куарежма смог стать лишь в «Бешикташе» и отчасти в «Порту». Хотя за свою карьеру успел поиграть в таких клубах как «Барселона», «Челси» и «Интер».

Куарежма — чемпион Португалии и Италии, победитель Лиги чемпионов УЕФА и обладатель Межконтинентального кубка. В составе сборной Португалии стал чемпионом Европы 2016 года.

Теймур Максутов