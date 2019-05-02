Баку лидирует у российских туристов на майские праздники

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов стран Содружества Независимых Государств (СНГ), популярных для путешествий российских туристов на майские праздники 2019 года.

Как сообщает ТурСтат, в России майские праздничные выходные проходят с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Туристические поездки в Азербайджан, Беларусь и Казахстан лидируют в рейтинге турпоездок в страны СНГ на майские праздники.

В первую десятку городов СНГ у туристов в мае входят Баку в Азербайджане, Минск в Беларуси, Нур-Султан и Алматы в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Кыргызстане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ в мае на 3-5 дней и расходуют от $60 до $120 в сутки на питание и проживание.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности майских турпоездок.

Эльшан Рустамов, Г.Р.