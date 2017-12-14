Бакметрополитен прокомментировал информацию о почти 10-минутном срыве графика в «час пик» - ФОТО

Бакинский метрополитен прокомментировал распространенную в соцсетях информацию о почти 10-минутном срыве графика движения поездов во время «часа пик» на станции метро «Элмляр Академиясы».

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, распространенное в соцсетях фото информационного табло, показывающее, что состав не прибывает на станцию уже 9 минут 21 секунду, не совсем точно иллюстрирует ситуацию.

«Табло просто «зависло». Я лично просмотрел видеозаписи камер наблюдения за 15 минут до времени, когда был сделан снимок (18:38 – прим. авт.), и 15 минут после. Самый большой интервал в графике движения поездов за это время составил 5 минут 10 секунд. Для станции «Элмляр Академиясы» это нормально», - подчеркнул Н.Пашаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.