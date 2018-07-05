Бакметрополитен подготовит концепцию оснащения генераторами станций метро

ЗАО «Бакинский метрополитен» разработает концепцию по оснащению станций метро генераторами.

Как сообщили АПА в ЗАО, Бакметрополитен приступил к реализации поручения Президента Азербайджана для подготовки предложений по установке генераторов на всех станциях метро. Вопросы, касающиеся предложений и предстоящих мероприятий, будут обсуждены с соответствующими госструктурами, в том числе с ответственными лицами и специалистами в сфере энергетики Азербайджана.

Планируется разработка единой концепции по результатам проведения обмена мнениями, обсуждений и изучения предложений.

В перспективной схеме развития Бакметрополитена в процессе строительства новых линий особое внимание будет уделено установке автономных источников энергоснабжения. В настоящее время в ходе строительства третьей станции метро на Фиолетовой ветке осуществляется установка дизельно-генераторной станции мощностью 16 МВА.

Данная станция покроет минимальные потребности в электроэнергии для обеспечения выхода поездов из тоннеля, освещения станций, тоннелей и вагонов, а также для работы вентиляторов, лифтов и траволаторов, насосов. В целом в рамках проекта планируется установка двух дизельно-генераторных станций подстанции в 35 кВт для энергоснабжения 12 станций Фиолетовой ветки.

В настоящее время электротехническое оборудование и установки метрополитена оснащены 220 трансформаторами различной мощности, что составляет 12 млн. кВт/час в месяц.