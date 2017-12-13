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Бакметрополитен планирует сократить 230 работников

Сегодня в 13:20 ~ 1 минута на чтение 309
Бакметрополитен планирует сократить 230 работников

Бакинский  метрополитен планирует сократить 230 работников Строительного департамента.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, объем работ по строительству новых станций снизился, в связи с этим и производится оптимизация числа работников.

«Этим сотрудникам предложено по обоюдному согласию разорвать трудовой договор. При этом им будет выплачена зарплата за два месяца вперед, что даст им время найти новую работу», - подчеркнул Н.Пашаев, по словам которого, особо обговорено, что если в будущем объем работ увеличится, эти люди будут вновь приняты на работу в Бакметрополитен.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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