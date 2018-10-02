В связи с матчем Лиги Европы УЕФА между «Карабахом» и «Арсеналом», который состоится в четверг, 4 октября, на Бакинском олимпийском стадионе, Бакметрополитен перейдет на усиленный режим работы.

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, уже утвержден соответствующий операционный план.

«В соответствии с данным планом, станция метро «Кероглу» будет работать в усиленном режиме до завершения матча и полной перевозки зрителей. Для этого будут выделены резервные поезда. В случае необходимости могут выпустить и дополнительные составы для сокращения интервала движения поездов. Все будет зависеть от числа пришедших на стадион зрителей», - подчеркнул Б.Мамедов.

Тимур Рзаев, Э.Т.