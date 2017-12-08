Бакинский врач жалуется на нехватку трупов, с которых можно сдирать кожу

«В Азербайджанском медицинском университете наблюдается дефицит трупов. Нет наглядного материала для обучения студентов. К нам не поступают трупы, и, естественно, невозможно подготовить наглядные экспонаты».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на medicina.az, об этом заявил заведующий кафедрой анатомии Азербайджанского медицинского университета Вагиф Шадлинский.

По его словам, кафедра годами страдает от дефицита трупов.

«Студенты-медики должны изучать строение человеческого тела на трупах, в процессе вскрытия. Сняв с трупов кожу, мы показываем им строение человека. Но трупов не хватает. Только в Индии и Бангладеш есть достаточное количество трупов, многие страны заключают с ними контракты на поставку тел. У нас таких межгосударственных соглашений нет.

Будущие врачи должны практиковаться на трупах. На кафедре есть все условия для хранения тел и органов. Это требует большого труда и денег. Если вопрос обеспечения университета трупами не будет решен, студентам придется довольствоваться манекенами и видеозаписями», - подчеркнул Вагиф Шадлинский.

Тимур Рзаев