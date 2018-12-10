Бакинский суд не смягчил наказание убийце трансвестита – ФОТО

В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Шахлара Алиева (1995 года рождения), осужденного за убийство Айлы Алтай гызы Дамировой (1988 года рождения).

Как сообщили 1news.az в суде, судейская коллегия, рассмотрев жалобу, не удовлетворила ее, решение Бакинского суда по тяжким преступлениям в отношении Ш.Алиева оставлено в силе.

Напомним, что Айла Дамирова была убита 24 июня 2015 года в Сабаильском районе Баку, на улице Саида Рустамова (близ Ахундовского садика). Также во время инцидента двое человек получили ранения.

Напомним, что Айла Дамирова незадолго до смерти стала известна после ДТП с ее участием, произошедшем на улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе Баку. Тогда выяснилось, что ранее Айла была мужчиной по имени Хатампаша Алтай оглу Дамиров. Но затем молодой человек сделал в Турции операцию по смене пола и, изменив документы, стал называться Айлой Алтай гызы Дамировой.

Отметим, что в ходе суда подсудимый заявил, что после знакомства с Айлой пошел к ней на встречу, за которую должен был заплатить ей.

«Я не знал, что Айла – представитель секс-меньшинств. Пришел по адресу, который назвала мне Айла. Из ее слов я узнал, что она не женщина, а мужчина – как представитель секс-меньшинств встречается с мужчинами, за это ей платят деньги. После этого я отказался от каких-либо отношений с ней и хотел уйти. Но Айла заявила: «Ты отнял у меня время, должен заплатить обговоренную сумму! Дома были и другие люди. Завязалась драка, в меня бросили стол и стулья. В ответ я и совершил преступление», - заявил Шахлар Алиев.

Ш.Алиеву было предъявлено обвинение по статьям 120 («Умышленное убийство»), 29.120 («Покушение на умышленное убийство») и 181 («Разбой») Уголовного кодекса Азербайджана.

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал Шахлара Алиева виновным и приговорил к 19 годам лишения свободы. Наказание он отбывает в колонии строгого режима.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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