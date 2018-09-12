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Бакинский суд не оправдал мужчину, убившего гражданскую жену на глазах у ребенка

Сегодня в 14:42 ~ 1 минута на чтение 292
Бакинский суд не оправдал мужчину, убившего гражданскую жену на глазах у ребенка

В Бакинском апелляционном суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы Фархада Шагалиева (1968 года рождения), обвиняемого в умышленном убийстве своей гражданской жены Гюльнары Садыговой.

Как сообщили 1news.az в суде, на процессе под председательством судьи Амира Байрамова жалоба Ф.Шагалиева была отклонена, решение Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлено в силе.

Напомним, что Фархад Шагалиев просил оправдать его и признать невиновным после решения Бакинского суда по тяжким преступлениям, который приговорил его к 17 годам лишения свободы.

Отметим, что согласно материалам уголовного дела, Шагалиев 25 октября 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил свою гражданскую жену, 35-летнюю Гюльнару Садыгову, на глазах у ее малолетнего ребенка.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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