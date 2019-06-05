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Бакинский олимпийский стадион внесен в список «элитных стадионов» УЕФА - ФОТО

Сегодня в 21:06 ~ 1 минута на чтение 91
Бакинский олимпийский стадион внесен в список «элитных стадионов» УЕФА - ФОТО

УЕФА включило Бакинский олимпийский стадион (БОС) в список самых качественных стадионов.

Как сообщили в пресс-службе БОС, финал Лиги Европы, проведенный 29 мая в Баку, сыграл значимую роль в том, что наш стадион стоит в одном ряду с такими стадионами как «Альянс Арена», «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу» и т.д.

Следует отметить, что в связи с этим БОС вручен специальный почетный диплом.

Напомним, что БОС, вместимость которого составляет ло 70 тысяч человек, примет три групповых матча и 1 четвертьфинал Евро-2020.

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