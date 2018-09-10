Бакинский метрополитен переходит на зимний режим работы

В связи с завершением летнего сезона и началом нового учебного года Бакинский метрополитен переходит на зимнее расписание движения поездов.

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, начиная с 17 сентября движение поездов в метро будет регулироваться по новому графику.

Так, до 30 будет увеличено количество поездов и до 2-х минут уменьшится интервал между ними.

Напомним, что Бакинский метрополитен функционирует с 1967 года и имеет 23 станции.

Тимур Рзаев