В этом году Бакметрополитен закупит 30 новых вагонов

В этом году 30 вагонов (6 составов по 5 вагонов) Бакинского метрополитена, срок эксплуатации которых истекает, будут заменены на новые.

Как заявил 1news.az начальник Cлужбы капитального ремонта вагонов ЗАО «Бакинский метрополитен» Кямран Исмаилов, срок эксплуатации вагонов составляет 31 год, сверх этого срока их нельзя использовать из-за усталости металла и т.д.

«Шесть составов из 30 вагонов типа 81-714/717 будут сняты с линий, а вместо них будут закуплены 30 новых вагонов типа 81-765 производства ЗАО «Метровагонмаш» (Россия). В их производстве применены самые передовые технологии», - подчеркнул К.Исмаилов.

Тимур Рзаев, И.А.