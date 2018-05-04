Бакинский медиа центр подготовил ролик о селективных абортах - ВИДЕО

Бакинский медиа центр подготовил ролик о селективных абортах с тем, чтобы внести вклад в просветительскую работу по предотвращению случаев селективных абортов – искусственного прерывания беременности по половой принадлежности будущего ребенка.

Как говорится в сообщении Бакинского медиа центра, главной целью подготовки ролика является также формирование общественного мнения по данной проблеме.

Видео повествует о молодой семье, планирующей прерывание беременности.

Хронометраж видео составляет 1 минута 40 секунд.

Отметим, что Бакинский медиа центр является ведущей и инновативной компанией, специализирующейся на производстве аудиовизуальной продукции.

Подробнее с деятельностью компании можно ознакомиться на ее официальном сайте www.bakumediacenter.az, а также на страницах в Facebook, Youtube, LinkedIn, İnstagram и Twitter.

Ф.Багирова