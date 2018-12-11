Бакинские автохулиганы нашли неожиданное применение вазелину, машинному маслу и женским кремам

Интересное и неожиданное применение вазелину, машинному маслу и женским кремам нашли бакинские автохулиганы.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, в последнее время, с наступлением дождливых дней, на дорогах наблюдается грязь и слякоть. И в ходе рейдов инспекторы Дорожной полиции обнаружили, что некоторые водители натирают государственные номерные номера вазелином, машинным маслом или же каким-то старым кремом.

Но делают они это вовсе не для того, чтобы номера блестели или не ржавели, увы, нет. Вся эта уловка лишь для того, чтобы на номера активно прилипала пыль, грязь, песок и т.д. Это, в свою очередь, маскирует цифры и буквы на номере, мешает радарам их считывать. В результате хитрые водители гонят перед радарами и камерами, не боясь никого – номеров-то, особенно в темное время суток, не видно!

Отметим, что за несодержание в чистоте госномеров согласно статье 342.1.7 («Нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортных средств») предусмотрен штраф в размере 40 манатов.

Тимур Рзаев, Э.Т