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Бакинская высшая школа нефти и Китайский нефтяной университет в Пекине заключили Соглашение о сотрудничестве

Сегодня в 10:50 ~ 1 минута на чтение 287
Бакинская высшая школа нефти и Китайский нефтяной университет в Пекине заключили Соглашение о сотрудничестве

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов и ректор Китайского нефтяного университета (КНУ) в Пекине Чжан Лайбинь подписали Соглашение о сотрудничестве между двумя высшими учебными заведениями.

Документ направлен на укрепление партнерских связей между вузами в области преподавательской деятельности, обучение специалистов и проведение научных исследований.

Выразив удовлетворение развитием сотрудничества БВШН с КНУ, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов отметил общность интересов и схожесть целей двух вузов в сфере образования и научной деятельности.

В свою очередь, ректор Китайского нефтяного университета в Пекине Чжан Лайбинь выразил уверенность, что налаживание такого двустороннего сотрудничества будет взаимовыгодным, а подписание соглашения сыграет важную роль для проведения совместной преподавательской и научной работы.

Документ, в частности, предусматривает реализацию таких инициатив в сфере образования, как обмен преподавателями и студентами, разработка совместных учебных программ, обмен преподавательским и научным опытом, а также учебными программами, методиками и материалами. В научно-исследовательской области соглашение нацелено на обмен экспертами и учеными, участие в научных конференциях и конференциях, проводимых одним из вузов, обмен научными статьями, совместную подготовку монографий, учебников, учебных материалов и научных статей.

Участники встречи достигли договоренности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Э.Т.

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