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Бакинская музыкальная академия в Бакинской высшей школе нефти - ФОТО

Сегодня в 10:30 ~ 1 минута на чтение 295
Бакинская музыкальная академия в Бакинской высшей школе нефти - ФОТО

В конгресс-холле Бакинской высшей школы нефти (БВШН) состоялся концерт молодежного камерного оркестра Baku Chamber Orchestra.

Художественный руководитель оркестра – народный артист, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, дирижер – заслуженный артист Фуад Ибрагимов, директор – проректор Музыкальной академии, народная артистка Егяна Ахундова.

Музыканты оркестра, среди которых – девять солистов и шестнадцать исполнителей - исполнили бессмертные произведения Фикрета Амирова, Гара Гараева, Тофика Гулиева, Муслима Магомаева, Ниязи и Акшина Ализаде, подарив присутствующим в зале преподавателям, сотрудникам администрации и студентам вуза незабываемые минуты встречи с подлинным искусством.

В заключение концерта зрители наградили артистов бурными аплодисментами. Выступив перед собравшимися, ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил искреннюю благодарность проректору музыкальной академии, профессору Егяне Ахундовой за выступление и сотрудничество.

Камерный оркестр Baku Chamber Orchestra был создан в 2011 году при Бакинской музыкальной академии. Среди музыкантов оркестра, с успехом выступавшего во многих странах мира, немало лауреатов различных престижных международных конкурсов.

Э.Т.

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