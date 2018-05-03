Бакинка назначена министром культуры Татарстана – ФОТО

Ирада Аюпова назначена министром культуры Республики Татарстан, ранее занимавшая должность председателя Государственного комитета РТ по архивному делу.

«Назначить Аюпову Ираду Хафизяновну министром культуры Республики Татарстан, освободив ее от ранее занимаемой должности», - гласит указ, подписанный сегодня Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Ранее пост министра культуры РТ занимал Айрат Сибагатуллин.

Ирада Аюпова родилась в 1971 году в Баку. В 1993 году окончила Азербайджанскую государственную нефтяную академию по специальности «инженер-математик», в 2002 году - Татарский институт содействия бизнесу по специальности «юрист». С 1994 по 1998 годы работала инженером-программистом в ОАО «Нижнекамскшина», с 1998 по 2000 годы – главным специалистом в УКП «Нижнекамский коммерческий центр».

С 2000 по 2004 годы - начальником отдела, заместителем председателя Комитета поддержки предпринимательства Казани, с 2004 по 2005 годы - начальником отдела кадров администрации Казани. С 2005 по 2006 годы занимала пост председателя Комитета поддержки предпринимательства Казани. С 2006 по 2008 годы работала начальником отдела в Министерстве экономики РТ, с 2008 по 2011 годы - заместителем министра культуры РТ, с 2011 по 2015 годы - первым заместителем министра культуры РТ. В 2015 возглавила Главное архивное управление при Кабинете Министров РТ, в 2016 году - Государственный комитет РТ по архивному делу, сообщается на сайте «Официальный Татарстан».

К.М.