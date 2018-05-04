Бакинец Аслан Ахмадов с супругой поп-дивой и сыном в первой семейной фотосъемке – ФОТО - ВИДЕО

Участник российского «Голоса» Аслан Ахмадов, известный также как режиссер и фотограф, c семьей украсил обложку нового номера украинского глянцевого издания «Viva!».

«У нас практически нет фотографий втроем. Либо Ира нас с Табризом снимает, либо я ее с сыном. А чаще всего мы оба фотографируем Табриза. Так что фотосессия для «Viva!» станет не только первой нашей совместной публикацией в глянце и профессиональной съемкой в нашем семейном альбоме, но и первым опытом Табрика работы перед камерой», - рассказывает А.Ахмадов в интервью Viva.ua.

«Я счастлива, потому что – не буду скрывать – всегда питала слабость к восточным мужчинам, – призналась Ирина Билык в интервью. – Я мечтала, чтобы мой сын был с темными глазами, кудрявый, смуглый». И судя по фото, мечта певицы сбылась, ведь Табриз – абсолютная копия Аслана Ахмадова.

«Ира идеальная мама! Даже несмотря на то, что в силу нашей профессии мы часто не бываем дома, не я, а именно Ира сумела создать очаг и идеальные семейные условия для нашего ребенка. Знаете, Ира в таком исконном, общечеловеческом понятии мать. Я абсолютно уверен, что из сына вырастет прекрасный человек. Ира не воспитывает Табриза как свое чадо. Она его воспитывает как человека и создает все условия для того, чтобы он был счастлив. Это очень здорово. Это очень редкое качество.

Мы же взрослые люди, и в нашей жизни всякое бывало, были взаимоотношения с разными людьми. И хочу сказать, что для меня Ира – идеал. Женщина, у которой есть абсолютно все составляющие: красота, доброта, тактичность, природная мудрость. Она мне иногда говорит такие вещи... Это даже не совет, а просто деликатное слово, которое наводит на правильную мысль. И всякий раз меня это восхищает, потому что слово это звучит совершенно в нужный момент, и его так важно услышать! Все это делает меня очень счастливым человеком», - рассказывает в своем интервью бакинец Аслан Ахмадов.

«Аслан очень любит и заботится о нас. Люди, которые не знают, как мы живем, придумывают разные небылицы, какие-то неимоверные рассказы о том, что Ира в Киеве бедствует, что ей очень тяжело с маленьким ребенком на руках. Тяжело – это работать и быть мамой, а все остальное вообще замечательно, мы действительно счастливая семья. Единственное, чего нам не хватает, – совместного отдыха. Планировали в этом году поехать на море, но работа не позволила. Сейчас же такое непростое время, от заработка нельзя отказываться. Если появляется работа, мы ее не можем отменить. У Аслана очень много заказов, съемок. У меня – концертов. Пока только мечтаем о том, что этим летом будем все вместе отдыхать на море», - отмечает Ирина Билык, являющаяся одной из самых популярных украинских певиц.

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Ф.В, Г.Р.

Фото, видео: «Viva!»